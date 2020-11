Un pensionato ha salvato un cane da un alligatore: ecco il video

AGI - Fino a pochi giorni fa Richard Wilbanks era un anonimo pensionato della Florida. Ma adesso è diventato una piccola star del web. Il motivo è stato il suo atto eroico: Wilbanks si è immerso nell’acqua di uno stagno per salvare un piccolo cane finito tra le fauci di un alligatore. Il video, di pochi secondi, è stato ripreso da una persona che era vicino.

Si vede il pensionato, in maglietta bianca e cappello, afferrare l’alligatore, bloccargli le fauci e permettere al cane di scappare, illeso. A rendere il pensionato ancora più popolare è stato un particolare: per tutta l’operazione di salvataggio, Wilbanks ha continuato a stringere tra le labbra un sigaro, continuando a fumare. Le immagini di Florida Man, come è stato ribattezzato, hanno raccolto milioni di visualizzazioni.