Londra riduce la quarantena per chi viene dall'estero

I viaggiatori in arrivo in Inghilterra dall'estero, a partire da metà dicembre, avranno un obbligo di quarantena abbreviato rispetto agli attuali 14 giorni, se risulteranno negativi al tampone per il Covid-19 almeno cinque giorni dopo il loro ingresso nel Paese. Lo ha annunciato il governo britannico, con una mossa volta a rivitalizzare l'agonizzante industria dei viaggi, in particolar modo il settore dell'aviazione. Lo riporta il Guardian.

I viaggiatori dovranno prenotare un test privato e pagarlo a loro spese. Chi sceglierà di non farlo continuerà a dover osservare l'obbligo delle due settimane di autoisolamento.