Francia: Macron, da sabato 28 al via parziale riapertura

AGI - Da sabato 28 novembre, i negozi in Francia torneranno ad aprire, così come le biblioteche, fino alle 21. Lo ha annunciato il presidente Emmanuel Macron. Cinema, teatri e musei riapriranno dal 15 dicembre. "Se le misure funzioneranno i licei saranno completamente riaperti intorno al 20 gennaio". ha detto Macron. Finora, ha ricordato, i licei funzionano a "metà classe" per volta. L'obiettivo è di tornare a una piena operatività per quella data. Anche per i ristoranti e le palestre la scadenza per deciderne la riapertura è fissata al 20 gennaio.