Quali sono le città più care al mondo

AGI - Parigi e Zurigo si sono unite a Hong Kong come le città più care del mondo in cui vivere, mentre Singapore e Osaka sono scivolate tra le prime tre, secondo un rapporto pubblicato oggi dal settimanale The Economist.

Il cambiamento più grande riguarda Teheran, che è saltata di 27 posti a causa dell'impatto delle sanzioni statunitensi, secondo il Rapporto.

L'impatto della pandemia sul dollaro è il fattore principale del costo della vita in molti paesi: "La pandemia di Covid-19 ha fatto perdere valore al dollaro Usa mentre le valute dell'Europa occidentale e dell'Asia settentrionale si sono rafforzate, con conseguenze sul prezzo dei beni e dei servizi", nota Upasana Dutt, uno degli autori dello studio.

"Parigi e Zurigo si sono unite a Hong Kong in cima alla classifica a causa dell'aumento dell'euro e del franco svizzero rispetto al dollaro", nota il rapporto, che sottolinea che i prezzi a Singapore sono scesi in particolare a causa della minore domanda a seguito dell'esodo di lavoratori stranieri.

A Osaka, "i prezzi al consumo hanno subito una stagnazione e il governo giapponese ha sovvenzionato costi come il trasporto pubblico", si legge ancora.

Negli Stati Uniti, New York è scesa di un posto e condivide il settimo posto con Ginevra. Los Angeles è scesa al nono posto, a pari merito con Copenaghen. Ovunque, il costo della vita è sceso in linea con i prezzi dell'abbigliamento, poiché i lavoratori agli arresti domiciliari a causa delle misure di contenimento della pandemia hanno rinviato l'acquisto di nuovi capi d'abbigliamento.

Al contrario, l'aumento del telelavoro ha portato a un'impennata degli acquisti di elettronica, la categoria di prodotti che secondo lo studio ha visto il maggiore aumento dei prezzi.