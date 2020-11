Usa 2020: Fauci, la gestione della pandemia migliorerebbe con la transizione

AGI - Anthony Fauci, il massimo esperto americano di malattie infettive, è convinto che la risposta alla pandemia sarebbe migliore se la Casa Bianca consentisse una transizione con la squadra del presidente eletto Joe Biden. "Ovviamente sarebbe meglio se potessimo iniziare a lavorare con loro", ha detto Fauci alla Cnn. "È quasi come passare il testimone in una gara", ha aggiunto Fauci. "Certamente renderebbe le cose più agevoli se potessimo farlo", ha sottolineato.



Fauci ha inoltre elogiato la scelta di Biden di Ron Klain come capo di gabinetto della Casa Bianca, sottolineando che ha lavorato con Klain durante l'amministrazione Obama, quando il 'nuovo chief of staff' di Biden era stato incaricato di coordinare la risposta al virus Ebola. "E' una scelta eccellente", ha affermato Fauci. "Ho lavorato a stretto contatto con Ron Klain durante l'epidemia di Ebola", ha aggiunto. "E' stato assolutamente brillante nella situazione dell'Ebola in cui abbiamo avuto un finale di grande successo".