Vettel col casco arcobaleno in Turchia, no a discriminazioni

AGI - Il nuovo casco di Sebastian Vettel per il Gp di Turchia, oggi le prime prove in pista, è dedicato alla diversità globale e all'armonia: una striscia di immagini di persone stilizzate di ogni etnia il cui colore va dal bianco al nero e la citazione della pioniera dell'aviazione Amelia Eahart: "Together as One", "Insieme come uno".

Il quattro volte campione del mondo, che correrà altri 4 Gp con la Ferrari e passerà l'anno prossimo all'Aston Martin, ha presentato il suo casco come una dichiarazione di speranza per l'umanità.

La Formula 1, ricchissimo sport fatto di viaggi aerei in business e alberghi di lusso, in quest'anno travagliato dalla pandemia mostra tutta l'attenzione alle vicende "dell'umanità normale".

© DAN ISTITENE / POOL / AFP



Prima Lewis Hamilton si è fatto seguire dalla Mercedes (quest'anno con le auto colorate di nero e le tute nere per piloti e meccanici) e da tutti gli altri piloti nell'adesione a Black Live Matters. Con i 20 campioni della Formula 1 che si inginocchiano prima di ogni gara indossando le magliette del movimento. In verità, non tutti si inginocchiano ma tutti partecipano. Ad esempio, in Ferrari Leclerc si inginocchia e Vettel no.

L'iniziativa di oggi serve al campione tedesco anche per sostenere la sua adesione alla campagna di Hamilton. "Il fulcro di questo nuovo design del casco è un arcobaleno come simbolo della diversità delle persone in un mondo unito e armonioso", ha scritto su Twitter il designer di caschi Jens Munser.

"Lo spettro dei colori è incorporato nel colore nero del casco, che dal bianco scorre dal bianco al nero senza separazioni".

Il casco porta in cima lo slogan "Insieme come uno". Il tradizionale casco di Vettel porta i colori della bandiera tedesca.