La Cina si è congratulata con Joe Biden

La speaker democratica della Camera dei Rappresentanti chiede al Gop di "fermare il circo" e "mettersi a lavorare su quello che conta davvero per il popolo americano", a partire dal Covid. Il riferimento è al piano di stimoli ma, secondo il leader della maggioranza repubblicana in Senato, Mitch McConnell, ora che c'è il vaccino non servono più tutti quei soldi. Intanto nel suo partito c'è chi chiede di passare a Biden i briefing di intelligence