Trump annuncerà che si ricandida nel 2024, secondo Reuters

AGI - Entro la fine di dicembre, il presidente Usa, Donald Trump, potrebbe annunciare che si candida per la terza volta alla Casa Bianca, nel 2024, il che gli consentirebbe di partecipare all'insediamento del presidente eletto, Joe Biden, da candidato. Secondo la Reuters, il presidente sta valutando la possibilità di fare un annuncio prima ancora che Biden presti giuramento.

"Una fonte informata ha riferito che Trump dice all'entourage che intende candidarsi alla presidenza nel 2024 e che potrebbe annunciarlo entro la fine dell'anno", scrive l'agenzia. La Costituzione degli Stati Uniti consente due mandati alla presidenza che possono essere non consecutivi.

Secondo la Cnn, è escluso che il presidente americano faccia mosse pubbliche prima che venga completato il riconteggio a mano dei voti in Georgia. La scadenza per il riconteggio in Georgia è fissata al 20 novembre e quindi prima di allora dalla Casa Bianca non dovrebbero venire fuori particolari annunci. L'altra data da segnare sul calendario è il 23 novembre, termine ultimo entro cui Michigan e Pennsylvania devono certificare i loro risultati in base alla legge dello Stato