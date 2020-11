Biden sceglie Ron Klain come nuovo capo dello staff

AGI - Sarà Ron Klain il capo dello staff della Casa Bianca in era Biden. Lo rende noto il Washington Post secondo cui Klain avrebbe accettato l'incarico. Klain, 59 anni, era stato consigliere di Biden negli anni '80 quando il democratico era a capo della Commissione Giustizia della Camera.

Lo aveva poi seguito quando era alla vicepresidenza con Obama.

Ron Klain’s deep, varied experience and capacity to work with people all across the political spectrum is precisely what I need in a White House chief of staff as we confront this moment of crisis and bring our country together again. https://t.co/s4XlAgMrxf