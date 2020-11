Alligatore "Jurassic Park" sul campo da golf, il video è virale

AGI - Un gigantesco alligatore con un aspetto preistorico, in stile Jurassic Park, è stato immortalato in un video mentre attraversava un campo da golf. E' successo a Naples, Florida, durante l'uragano Eta che ha flagellato la costa est. Il rettile, lungo almeno cinque metri, dritto sulle zampe, ha attraversato il prato segnato dalle buche, ha raggiunto lo specchio d'acqua vicino e si è allontanato indisturbato.

La scena è stata ripresa da un automobilista. Una reporter locale, Nicolette Perdomo ha rilanciato il video su Twitter, rendendolo virale.

Ma non sarebbe un caso isolato: a documentare l'insolita passione degli alligatori per gli ordinati prati verdi da golf, ci sono immagini che mostrano un altro rettile attraversare un campo, stavolta in South Carolina. In entrambi i casi, grazie all'uragano, non c'erano giocatori.