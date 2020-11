McDonald's ha lanciato il suo primo hamburger vegano

AGI - McDonald's cede al vegan e annuncia il lancio di un nuovo hamburger a base vegetale. Il nome - "McPlant" - è già tutto un programma e l'obiettivo è andare incontro al crescente numero di persone che non mangiano carne.

McDonald's era rimasto indietro nella gara con Burger King, che era stato il primo a lanciare una versione vegetariana del suo iconico hamburger "Whopper" nell'aprile 2019.

Altre catene come Dunkin Donuts o Starbucks si sono già lanciati nel mercato vegan e McDonald's aveva testato un hamburger a base vegetale in Canada in collaborazione con la società Beyond Meat, specializzata in sostituti della carne vegani.

La nuova linea sarà prodotta esclusivamente per McDonald's e sarà introdotta in mercati selezionati il ​​prossimo anno.

La catena di ristoranti non ha ancora detto se rinnoverà la sua collaborazione con Beyond Meat, limitandosi ad annunciare che si rivolgerà a fornitori di terze parti come per tutti gli altri prodotti. McDonald's ha anche annunciato che sta prendendo in considerazione sostituti vegetali per i prodotti a base di pollo e per i suoi panini con uova e pancetta. "Siamo entusiasti dell'opportunità perché crediamo di avere un prodotto collaudato e dal gusto delizioso", ha affermato Ian Borden, che dirige le operazioni internazionali di McDonald's.