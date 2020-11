Addio ad Alex Trebek, il conduttore di telequiz più famoso d'America

AGI - Per gli americani era il geniale conduttore di “Jeopardy!”, quiz televisivo che ha fatto la storia della tv americana per oltre mezzo secolo. Alex Trebek è scomparso dopo una lunga malattia. Aveva 80 anni. Nel marzo dell’anno scorso aveva rivelato di avere un cancro al pancreas.

Il suo show, tra i più seguiti dal pubblico Usa, è basato su una formula che dura da generazioni, alla rovescia rispetto ai quiz tradizionali: è il presentatore a dare la risposta, mentre i concorrenti devono indovinare la domanda.

Nel 2014 il presentatore aveva raggiunto il record di conduzione con 6.828 puntate, distribuite in 35 anni di carriera, diventando il più longevo nella storia del programma che ha milioni di ascoltatori. Nato a Sudbury, in Canada, Trebek aveva studiato filosofia e poi aveva cominciato a lavorare come giornalista, per diventare infine conduttore televisivo.