La Nestlé ha lanciato una linea di cibo per cani molto speciale

AGI - Nestlé sta lanciando attraverso il marchio Purina una linea di cibo per cani e gatti contenente pollo, fave e proteine ottenute da larve di mosca.

La multinazionale svizzera entra così in competizione con aziende più piccole - come Yora e InsectDog - alla "crescente domanda per fonti di proteine diversificate per i cibi per gli animali", come ha spiegato alla Reuters il capo di Purina in Europa, Bernard Meunier.

La nuova linea di croccantini sarà disponibile inizialmente sugli scaffali della Coop svizzera, che vende già snack e hamburger a base di insetti destinati al consumo umano. La vendita in altri mercati comincerà l'anno prossimo.