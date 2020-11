Si è dimesso il presidente del Kosovo accusato di crimini di guerra

AGI - l presidente del Kosovo, Hashim Thaci, si è dimesso dopo che il Tribunale speciale dell'Aja ha confermato le accuse a suo carico di crimini di guerra. "Non comparirò davanti al tribunale come presidente e oggi mi dimetto per tutelare l'integrità dello Stato”, ha detto Thaci in una conferenza stampa a Pristina.

Thaci ha detto che si recherà all'Aja, sede del Tribunale speciale per il Kosovo, per consegnarsi volontariamente e difendersi davanti alla corte.