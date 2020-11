La sorte di Biden e Trump dipende dal voto in Michigan e Nevada

AGI - Con la vittoria in Wisconsin, Joe Biden passa a 248 voti nel collegio elettorale, contro i 214 di Donald Trump. Per raggiungere la soglia dei 270 voti necessari per la Casa Bianca, al candidato democratico basterebbe quindi vincere in Michigan e in Nevada, Stati che assegnano rispettivamente 16 e 6 seggi elettorali, ovvero esattamente i 22 che gli mancano.

Nello Stato dei Grandi Laghi il conteggio è al 96% e Biden è in vantaggio con il 49,5% contro il 48,9% del presidente uscente. In Nevada lo scrutinio è invece ancora al 67%, con Biden al 49,2% e Trump al 48,6%. Trump appare al momento in testa negli altri tre Stati in bilico: in Pennsylvania, dove lo spoglio è all'84%, il presidente è dato al 52,9% contro il 46% dello sfidante; in Georgia, dove lo spoglio è al 95%, Trump è dato al 50,2% contro il 48,6% di Biden; in North Carolina, dove lo spoglio è al 94%, Trump è al 50,1% e Biden al 48,7%. Manca anche il risultato dell'Alaska, con lo scrutinio fermo al 48%, ma il vantaggio di Trump (62,9% contro il 33% dell'ex vicepresidente democratico) appare troppo ampio perché ci siano sorprese.

L'Alaska assegna però appena 3 voti è non è influente come la North Carolina (15 voti), la Pennsylvania (20 voti) e la Georgia (16 voti). In quest'ultimo Stato devono inoltre ancora essere contate le schede provenienti dalla contea di Fulton, quella della capitale Atlanta, che potrebbe ribaltare il risultato parziale a favore di Biden. Perso il Wisconsin, Trump deve quindi conquistare tutti gli Stati in cui è in vantaggio e uno tra Michigan e Nevada per poter sperare in una conferma.

Da segnalare, infine, il controverso caso dell'Arizona, che Fox e Associated Press hanno assegnato a Joe Biden ma altri media considerano ancora in bilico. Patrick La Forge del New York Times ha segnalato un errore nella trasmissione dei dati di Edison Research, piattaforma alla quale si appoggiano numerosi media. Lo scrutinio nel Copper State, che assegna 11 voti elettorali, sarebbe infatti ancora all'86%, non al 98% come riportato in precedenza. In Arizona, con 2,7 milioni di voti contati, Joe Biden appare comunque in deciso vantaggio al 51% contro il 47,6% di Donald Trump.