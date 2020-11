La regina Elisabetta a Windsor per il nuovo lockdown. In Gran Bretagna quasi 19 mila nuovi casi

AGI - La regina Elisabetta II e il marito e duca di Edinburgo, Filippo, sono tornati insieme al Castello di Windsor pronti a trascorrevi il nuovo lockdown che entrerà in vigore dal 5 novembre in Inghilterra. Lo ha reso noto Buckingham Palace. La coppia reale è tornata oggi a Windsor dalla tenuta di Sandringham, tre giorni prima dell'avvio delle nuove misure restrittive nel Paese per contenere la seconda ondata di Covid-19.

Intanto in Gran Bretagna sono stati registrati 18.950 nuovi casi di coronavirus e 136 morti. Lo hanno riferito le autorità sanitarie britanniche. Solitamente all'indomani del fine settimana, i dati risentono del numero inferiore di tamponi eseguiti.