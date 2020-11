L'attore Eddie Hassell ucciso in una sparatoria in Texas 

AGI - E' morto a 30 anni l'attore americano Eddie Hassell, ferito a colpi d'arma da fuoco in Texas fuori dall'appartamento della fidanzata a Dallas e successivamente deceduto all'ospedale. Sembra si sia trattato di un furto d'auto finito male ma le indagini sono in corso e gli investigatori hanno offerto 2.500 dollari di ricompensa per chi fornirà informazioni utili a identificare uno o più sospetti.

Divenuto famoso nel 2010 per il film 'The Kids Are All Right', dopo la partecipazione per alcuni anni alla serie tv Surface, Hassell aveva anche una passione per skate e surf. La notizia ha scosso il mondo dello spettacolo e diversi colleghi hanno postato messaggi di cordoglio.