In Canada superata la soglia dei 10.000 morti per Covid

AGI - Il Canada, in piena seconda ondata di Coronovirus, ha superato la soglia dei 10.000 morti, secondo i dati diffusi da diversi canali televisivi. Più del 90% dei decessi sono stati registrati nelle due maggiori province del Paese, Ontario e soprattutto Quebec.

I casi di Covid-19 sono 222.670 secondo quanto riportano CBC / Radio-Canada e CTV. Il premier Justin Trudeau ha riconosciuto in una conferenza stampa come la popolazione stia avvertendo stanchezza e disagio dovuti al rapido aumento dei contagi e all'inasprimento delle misure per frenare la diffusione della pandemia.

"Non sarà facile", ha avvertito. "Il Natale sta arrivando. Probabilmente in diverse parti del Paese non riusciremo a stare insieme alle nostre famiglie anche se nelle settimane a venire saremo molto attenti. Dobbiamo tutti a noi stessi di fare la nostra parte", ha esortato Trudeau. "Se vogliamo davvero farlo e se facciamo del nostro meglio, saremo in grado di superarlo", ha concluso.