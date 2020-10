Usa 2020: sondaggi, Biden avanti ma Trump accorcia distanza

AGI - Si assottiglia da 10 a 7,3 punti percentuali il vantaggio di Joe Biden su Donald Trump nella media dei sondaggi nazionali, calcolata da RealClearPolitics che dà l'attuale presidente Usa al 43,2% e il rivale democratico al 50,5%.



Biden guida con un vantaggio di soli 3 punti percentuali, o poco più, in cinque degli swing state, tra cui però figurano stati cruciali come Michigan, Pennsylvania e Wisconsin dove Trump vinse nelle elezioni del 2016.

Il presidente ha aumentato il suo lieve distacco in Ohio e accorciato le distanze con lo sfidante in Arizona, Florida e Georgia, ma ha perso terreno in Texas e Iowa.