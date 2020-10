L'ultima provocazione di Charlie Hebdo: Erdogan "privato"

Nuova provocazione del settimanale satirico Charlie Hebdo: la copertina del numero in edicola domani mostra il presidente turco Erdogan seduto in mutande con una bibita in mano e la lingua di fuori mentre alza la gonna mettendo in mostra le natiche di una donna velata, dicendo (in un fumetto): "Uuuuuh, il profeta!".

Il titolo è "Erdogan, nel privato è molto simpatico". Negli ultimi giorni, il leader turco ha attaccato il presidente francese Emmanuel Macron per la sua politica contro il "separatismo islamico", ipotizzando addirittura che potrebbe avere problemi di salute mentale e suscitando un'ondata di indignazione in tutta Europa, oltre che il richiamo dell'ambasciatore francese ad Ankara.