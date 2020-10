Il contagio accelera in Gran Bretagna, il Galles entra in lockdown

AGI - Continuano a stringersi nel Regno Unito le misure precauzionali per arginare il contagio da coronavirus, mentre il National Office of Statistics segnala un numero di infezioni nel Paese pari a 35 mila al giorno, il 26% in più rispetto alla settimana scorsa. A rendere il dato particolarmente preoccupante è che l'impennata dei nuovi casi (443.300 infezioni negli scorsi 7 giorni contro 336.500 nei giorni precedenti) non è proporzionale all'aumento dei tamponi (uno ogni 130 cittadini contro uno ogni 160 la settimana precedente).

Le restrizioni più dure entrano in vigore in Galles, dove questo pomeriggio scatterà un lockdown parziale della durata di 17 giorni: dalle 18 la popolazione dovrà rimanere in casa salvo necessità e dovranno chiudere pub, ristoranti, alberghi e i negozi che vendono beni non essenziali.

In Scozia "segnali positivi"

In Scozia la premier Nicola Sturgeon ha tenuto un discorso alla nazione nel quale ha annunciato un sistema di allarme su cinque livelli, che prevede restrizioni crescenti a seconda dell'incidenza del contagio. Sturgeon ha ammesso che alcune aziende dovranno restare chiuse per un po' ma ha garantito fondi pubblici per dar loro ossigeno. I numeri della Scozia, nondimeno, sono più incoraggianti rispetto al resto del Regno: nelle ultime 24 ore il bilancio è stato di 1.401 contagi e 18 morti. Sturgeon ha sottolineato che ci sono alcuni "segnali positivi" in quanto la crescita delle infezioni sta rallentando, sebbene sia "troppo presto" per valutare l'impatto delle restrizioni varate finora.

In Inghilterra, intanto, sono sempre più le contee che stanno imponendo il livello massimo di restrizioni, quello previsto dall'allerta 3, ovvero chiusura di bar, pub, palestre e centri scommesse e, dalle 22, anche dei ristoranti. Le autorità locali del Warrington hanno concordato con il governo di porre le limitazioni di livello 3 e una decisione analoga dovrebbe essere presa nel pomeriggio nel Nottingham. All'allerta di livello 3 passa oggi anche la regione del Greater Manchester, seguita dallo Yorkshire dalle 12 di domani. Passano invece al livello 2 Stoke-on-Trent, Coventry e Slough.