In Libia è stato raggiunto un cessate il fuoco con effetto immediato

AGI - “Questo è un bel giorno per la Libia, è stato raggiunto un cessate il fuoco nazionale, permanente e completo con effetto immediato”. Lo ha detto l’inviato Onu e capo ad interim di Unsmil, l’americana Stephanie Williams, in una conferenza stampa trasmessa in streaming.

Immediata soddisfazione è stata espressa dalla Farnesina: "L’Italia ha accolto con grande favore la firma oggi a Ginevra di un accordo per un cessate il fuoco permanente tra i rappresentanti militari libici in seno alla Commissione Militare Congiunta (JMC 5+5), che si è riunita nel corso della settimana e fino ad oggi sotto la guida delle Nazioni Unite e di UNSMIL. L’accordo per un cessate il fuoco permanente e duraturo, accompagnato da importanti provvedimenti in materia di sicurezza, a cominciare dal ripristino dei collegamenti aerei e terrestri interni alla Libia e dall’attuazione di misure di confidence building - si legge nella nota - è uno sviluppo di cruciale importanza per la stabilità della Libia".

"L’Italia – che ha sempre lavorato con determinazione per questo obiettivo – incoraggia tutte le parti libiche ad attuare concretamente le intese sottoscritte, continuando a dare prova di maturità nel superiore interesse del Paese", continua il ministero degli Esteri. "L’Italia auspica che ulteriori sviluppi vengano ora registrati anche nel dialogo politico intra-libico, che nelle prossime settimane vivrà, con la tenuta del Libyan Political Dialogue Forum, un passaggio potenzialmente decisivo verso una soluzione politica alla crisi libica. A questo riguardo, l’Italia conferma il proprio attivo e convinto sostegno al delicato esercizio promosso da UNSMIL", conclude.