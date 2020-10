Usa 2020: Trump, attacco su email Hunter Biden e "Maga" rally

AGI - Trump attacca Joe Biden sugli affari di famiglia, le attività del figlio Hunter in Ucraina e i legami con la Cina. Da Las Vegas (Nevada), Trump twitta che "Joe Biden non può assolutamente assumere l'incarico di presidente".

Trump fa riferimento in particolare alle email trovate sul laptop di Hunter Biden, "un dato di fatto che non può essere negato", che proverebbero rapporti d'affari poco chiari in Ucraina e Cina.

Il caso di Hunter Biden, l'inchiesta del New York Post e la censura di Twitter sul dossier, sono uno dei temi chiave della campagna repubblicana in questi ultimi giorni. Dopo la mattina a Las Vegas, Trump sarà in California, per un evento di raccolta fondi a Newport Beach e un MAGA rally a Carson City.