La Cina ha confermato altri 11 nuovi contagi

AGI - La Cina ha confermato mercoledì 11 nuovi casi di Covid-19, di cui dieci di viaggiatori provenienti da altri paesi mentre uno corrisponde a un contagio locale a Qingdao, città in cui si è registrato l'ultimo focolaio. Tuttavia, secondo le autorità locali, il caso riguarderebbe un lavoratore portuale asintomatico positivo, e che ora ha iniziato a manifestare sintomi.

Va ricordato che la Cina non aggiunge pazienti all'elenco dei casi confermati di Covid-19 a meno che non mostrino sintomi della malattia causata dal coronavirus, nonostante siano risultati positivi. A Qingdao ci sono attualmente 13 casi attivi, che stanno ricevendo cure negli ospedali cittadini, uno asintomatico importato dal Regno Unito che è anche in quarantena, e fino a 515 contatti stretti dei pazienti che sono sotto osservazione medica.

Secondo gli ultimi dati disponibili, a partire da ieri pomeriggio erano già stati effettuati oltre 8 milioni di test da domenica scorsa le autorità hanno annunciato che sarebbero stati effettuati su tutta la popolazione per fermare il focolaio. Finora sono stati ricevuti 4,7 milioni di risultati, tutti negativi.

Tornando ai dati per il Paese nel suo complesso, la Commissione Sanitaria Nazionale ha precisato che i 10 casi importati sono stati rilevati nelle regioni di Canton (sud-est, 4), Shanghai (est, 3), Shaanxi (centro, 2) e Hebei (nord, uno). Allo stesso modo, sono state rilevate 23 infezioni asintomatiche, tutte provenienti dall'estero. Tra i 240 casi attivi nel Paese, 4 sono in gravi condizioni.