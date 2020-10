Brexit: negoziati a oltranza nelle prossime due settimane

AGI - Per trovare un accordo sulla Brexit “da lunedì sarò a Londra per tutta la settimana e anche nel fine settimana, se necessario, e la settimana successiva saremo a Bruxelles, almeno questa è la mia proposta”. Lo dice Michel Barnier, capo-negoziatore sulla Brexit per l’Ue, il quale ha chiarito che nelle prossime settimane ci sarà “un negoziato a oltranza” con il governo britannico.