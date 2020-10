A Rimini una fiera per ripensare il turismo

AGI - Innovazione e startup al centro della fiera per ripensare nuovi modelli di turismo, uno dei settori più colpiti dall'emergenza Covid. È questa la motivazione che vedrà nuovamente protagonista al prossimo TTG2020, che prende il via oggi a Rimini, l'Associazione Startup Turismo (https://www.startup-turismo.it/) realtà no profit nata nel 2013 che riunisce al suo interno 130 startup del settore travel e hospitality. Si tratta dell'80% delle startup del settore. Trenta quelle che saranno protagoniste del salone riminese.

Si va da soluzioni che spaziano dalle strategie legate al turismo pet-friendly, come 'FoodForDogs' e 'Trippet', a quello sostenibile come Up2You che offre agli hotel la possibilità di proporre ai propri clienti dei progetti "sostenibili" come la rinuncia alla pulizia della stanza in cambio della piantumazione di un albero. Così come 'DayBreakHotel' startup che trasforma le camere in lussuose camere 'day use' per un breve soggiorno di relax o di lavoro e 'HotelPulito' che fornisce informazioni sulle condizioni igieniche delle strutture ricettive. ma solo solo alcuni esempi di una scelta molto più vasta.

La 57esima edizione del TTG Travel Experience, la più importante manifestazione italiana per la promozione del turismo mondiale in Italia e per la commercializzazione dell'offerta turistica italiana nel mondo, si svolgerà a Rimini dal 14 al 16 ottobre 2020 e rappresenta la prima grande fiera che torna a svolgersi fisicamente, dopo il periodo di fermo obbligato di tutto il comparto fieristico.

Dai dati è emerso infatti che il settore turistico, solo quest'estate, ha visto 65 milioni di presenze in meno, con un conseguente crollo del comparto travel e hospitality che ha dovuto adattarsi a un flusso di turisti stranieri pressoché minimo e riscoprire il turismo di prossimità che tanto ha caratterizzato l'estate italiana 2020.

L'Associazione Startup Turismo sarà presente in fiera sia con il consueto spazio a lei dedicata, l'Area Next (PAD. A2) che con una sala - la TTG Next Room (PAD. A6) Tiglio - dedicata ad appuntamenti, incontri e panel sul tema dell'innovazione.