La Casa Bianca sarebbe incline all'immunità di gregge (NYTimes)

AGI - La Casa Bianca sarebbe favorevole alla Great Barrington Declaration. Lo scrive il New York Times, che racconta di un incontro avvenuto lunedi', in cui due funzionari non autorizzati a rivelare il loro nome, avrebbero espresso sostegno alla dichiarazione.

La 'Great Barrington Declaration', dal nome della località del Massachussetts dove è stata adottata, è una petizione che sintetizza un approccio diverso da quello che fa leva sui lockdown e, come strategia di attacco al Covid-19, suggerisce di arrivare all'immunità di gregge: basta dunque con i lockdown e ritorno alla vita normale per tutti con l'eccezione delle persone più a rischio, gli anziani e le persone più vulnerabili. Per tutti gli altri, normalità in ogni attività e sviluppo di anticorpi una volta contagiati.

A spingere per la richiesta di non usare più i lockdown, alcune considerazioni sul fatto che il confinamento a casa e la massa di divieti imposti per affrontare la pandemia hanno un notevole impatto sulla salute fisica e mentale, oltre che sulla società stessa