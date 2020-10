Trump torna in pista in Florida, "Mi sento forte, potrei baciarvi"

AGI - Per chi dubitasse del suo reale stato di salute, il comizio in Florida è stato la prova del nove. Voce decisa, cravatta rossa e postura da anchor, Donald Trump è apparso più in forma che mai durante il comizio nell'hangar di Sanford, ad una trentina di chilometri a nord di Orlando, mandando in delirio i sostenitori, accorsi più numerosi ed adoranti che mai. "Mi sento potente", ha assicurato il tycoon, ribadendo di essere immune al punto tale da poter scendere tra la folla e "baciare i giovani e le belle donne". Poco prima, il medico della Casa Bianca, Sean Conley, aveva fatto sapere che il presidente è risultato negativo al tampone. ​

"Tra 22 giorni vinceremo la Florida e la presidenza", assicura Trump nella cittadina dell'"I-4 Corridor", la regione che prende il nome dalla statale che collega Tampa a Daytona Beach. E' stato il suo primo comizio da quando gli è stato diagnosticato il coronavirus lo scorso 2 ottobre. Il risultato dell'"I-4 Corridor" generalmente anticipa il verdetto elettorale della Florida che spesso poi decide la corsa alla Casa Bianca.

I sondaggi vedono lo sfidante democratico Joe Biden in marginale vantaggio in Florida dove Trump nel 2016 vinse per appena 1,2 punti, ma il bagno di folla riservato questa sera al tycoon solleva qualche interrogativo. "Questi sono i veri sondaggi", rivendica 'The Donald' mentre chiede alle telecamere di girare l'obiettivo sulla folla davvero sterminata che gli urlava in coro: "We love you". Con la sua rinomata modestia lui ha risposto: "E mi amerete ancora di più" perché "io mantengo le promesse e metto sempre l'America First".

Anche Biden ha annunciato di aver fatto il tampone e di essere risultato negativo. L'ex vice presidente ha fatto campagna a Toledo, nell'Ohio, importante hub per la produzione di auto. Ha accusato il comandante in capo di aver "voltato le spalle" agli americani sul coronavirus ma è inciampato in una serie di gaffe che gli sono state prontamente rinfacciate da Trump, a partire dal fatto di aver detto di correre per il Senato anziché per la Casa Bianca. Biden "perderà alla grande in Florida", ha twittato Trump poco prima del suo comizio nello Stato del Sole. "Solo i sondaggi fake mostrano il contrario", Biden "pensa di correre per il Senato. Si è scordato il nome di Mitt Romney - rincara - e dove si trovava".

I morti per il Covid negli Usa hanno intanto superato quota 215.000 mentre i contagi sono oltre 7,7 milioni. Il virologo Anthony Fauci ha avvertito che la situazione è destinata a peggiorare. "Non siamo messi bene", ha ammonito durante un'intervista alla Cnn. "La cura non può essere peggiore del problema stesso", è stata la replica indiretta del presidente che ha ricordato come i lockdown abbiano distrutto l'economia di interi Paesi nel mondo.