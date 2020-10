Nel Stati Uniti sono aumentati i decessi che non c'entrano con il Covid

AGI - A causa della pandemia si muore di più e non solo per Covid-19. Negli Usa, per ogni due decessi attribuiti a Covid-19 ce ne è un terzo che muore invece a causa della situazione d'emergenza. Queste, in estrema sintesi, le conclusioni di uno studio condotto dai ricercatori della Virginia Commonwealth University e pubblicato sul Journal of the American Medical Association.

Lo studio mostra che i decessi tra il primo marzo e il primo agosto sono aumentati del 20 per cento rispetto agli anni precedenti, cosa che potrebbe non sorprendere in tempi di pandemia. Ma le morti attribuite a Covid-19 rappresentavano solo il 67 per cento del totale.

"Contrariamente agli scettici che affermano che i decessi per Covid-19 sono falsi o che i numeri sono molto più piccoli di quelli che sentiamo nelle notizie, la nostra ricerca e molti altri studi sullo stesso argomento mostrano esattamente l'opposto", dice l'autore principale dello studio, Steven Woolf.

Misure statali dannose

Lo studio contiene anche prove suggestive che le politiche statali sulla riapertura all'inizio di aprile e maggio potrebbero aver alimentato le impennate sperimentate a giugno e luglio. "L'alto numero di morti negli stati di Sun Belt ci mostra le gravi conseguenze di come alcuni stati hanno risposto alla pandemia e lanciano l'allarme per non ripetere questo errore in futuro", sottolinea Woolf.

Il numero totale di morti negli Stati Uniti è costante di anno in anno. Gli autori dello studio hanno estratto i dati dai Centers for Disease Control and Prevention per il periodo 2014-2020, utilizzando modelli per prevedere i decessi previsti per il 2020.

Il divario tra i decessi per Covid-19 segnalati e tutti i decessi imprevisti può essere parzialmente spiegato da ritardi nella segnalazione dei decessi Covid-19, errori di codifica o altre limitazioni dei dati, come evidenzia Woolf. Ma gli altri effetti a catena della pandemia potrebbero spiegare di più. "Alcune persone che non hanno mai avuto il virus potrebbero essere morte a causa delle interruzioni causate dalla pandemia", dicono i ricercatori. "Queste includono persone con emergenze acute, malattie croniche come il diabete che non sono state adeguatamente curate o crisi emotive che hanno portato a overdose o suicidi", aggiungono.

Le malattie più letali

Ad esempio, lo studio ha mostrato specificamente che l'intera nazione ha registrato un aumento significativo dei decessi per demenza e malattie cardiache. Woolf ha detto che le morti per Alzheimer e demenza sono aumentate non solo a marzo e aprile, quando è iniziata la pandemia, ma di nuovo a giugno e luglio, quando si è verificato il picco del Covid-19 nella Sun Belt".

Questo studio, con i dati da marzo al primo agosto, si basa su un articolo pubblicato su JAMA in precedenza dagli stessi autori della VCU e della Yale University che si è concentrato sui dati da marzo al primo maggio. E introduce nuovi dati sulla tempistica di quando gli stati hanno revocato le restrizioni sull'allontanamento sociale.

Gli Stati più colpiti

Stati come New York e New Jersey, che sono stati duramente colpiti all'inizio, sono stati in grado di piegare la curva e ridurre i tassi di mortalità in meno di 10 settimane. Nel frattempo, stati come il Texas, la Florida e l'Arizona che sono sfuggiti alla pandemia all'inizio ma hanno riaperto presto hanno mostrato un'impennata estiva prolungata che e' durata 16-17 settimane - ed era ancora in corso quando lo studio è terminato.

"Non possiamo provare causalmente che la riapertura anticipata di quegli stati abbia portato alle ondate estive. Ma sembra abbastanza probabile", dice Woolf. "E la maggior parte dei modelli prevede che il nostro paese avrà più morti in eccesso se gli stati non adottano approcci più assertivi nell'affrontare la diffusione della comunità. L'applicazione delle misure su mascherine e distanze sociali è davvero importante se vogliamo evitare questi picchi e perdite di vite umane", aggiunge.

Impatti a lungo termine

Woolf dipinge un quadro cupo, avvertendo che i dati a lungo termine potrebbero mostrare un impatto più ampio della pandemia sui tassi di mortalità. Secondo i ricercatori, i malati di cancro che hanno dovuto interrompere la chemioterapia, le donne che hanno fatto la mammografia in ritardo, e in generale le morti precoci e prevenibili potrebbero aumentare nei prossimi anni.

"Molte persone che sopravvivono a questa pandemia vivranno con complicazioni della malattia cronica per tutta la vita", dice Woolf. "Immagina qualcuno che ha sviluppato i segni premonitori di un ictus ma ha avuto paura di chiamare il 9-1-1 per paura di contrarre il virus. Quella persona potrebbe finire con un ictus che lo lascia con deficit neurologici permanenti per il resto della loro vita", aggiunge.

Le complicanze del diabete che non vengono gestite correttamente potrebbero portare a insufficienza renale e dialisi. E i problemi di salute comportamentale, come i traumi emotivi, non verranno trattati. Woolf si preoccupa soprattutto degli effetti duraturi sui bambini.