Questo è il momento peggiore per riprendere i comizi, dice Fauci

AGI - Questo è il momento peggiore per riprendere i comizi, che stanno "creando problemi" visto l'aumento continuo dei contagi. Intervistato dalla Cnn, il virologo Anthony Fauci boccia la decisione del presidente Donald Trump di riprendere i comizi, che l'esperto invita "a guardare non solo come manifestazioni politiche ma dal punto di vista della salute pubblica", con "assembramenti in cui molte sono le persone senza mascherina. I dati parlano da soli". Sono eventi, insiste, che "stanno causando guai".



"È il momento peggiore per fare questo - ha detto il consulente della Casa Bianca per l'emergenza coronavirus - basta guardare a quello che sta accadendo nel Paese che è davvero preoccupante, con alcuni Stati che stanno avendo ancora un aumento dei contagi".