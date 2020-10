Johnson vara un nuovo piano anti-Covid

AGI - Per "schiacciare ovunque appaia" il nuovo coronavirus che sta tornando alla carica e minaccia di travolgere i servizi sanitari britannici, il premier Boris Johnson ha annunciato la chiusura dei pub a Liverpool e la riattivazione di tre ospedali da campo allestiti in primavera. Con oltre 42.800 decessi, senza pari in Europa, e quasi 618 mila casi positivi, la Gran Bretagna sta affrontando una nuova ondata di contagi che ora colpisce tutto il territorio e tutte le fasce d'età.

"Questi numeri lampeggiano come avvertimenti sugli strumenti di bordo di un aereo. Dobbiamo agire ora", ha detto Johnson ai britannici nella serata, dicendosi determinato a "schiacciare il virus ovunque appaia" con una versione semplificata e restrizioni locali unificate imposte nelle ultime settimane, che mirano a evitare il lockdown generale.

Il premier ha annunciato, prima davanti ai deputati poi davanti alla nazione, un nuovo sistema di allerta a tre livelli - "medio", "alto" e "molto alto" - che dovrebbe semplificare da mercoledì l'interpretazione delle restrizioni attuali solo per l'Inghilterra, essendo le altre nazioni competenti ad applicare il proprio dispositivo.

Il primo livello corrisponde a misure valide per tutta l'Inghilterra: raduni limitati a sei persone e chiusura alle 22 per pub e ristoranti. Al livello "alto", nelle aree attualmente soggette a restrizioni locali, gli incontri tra famiglie diverse saranno vietati al chiuso. Nelle regioni con un livello "molto alto" saranno applicate misure aggiuntive con il sostegno delle autorità locali, aiutate se necessario dall'esercito. Nella regione di Liverpool (quasi 1,5 milioni di persone), nel nord-ovest, è stato raggiunto un accordo per chiudere pub, bar, palestre, centri scommesse e sale giochi.

"So quanto sia difficile ma non possiamo abbandonare il Servizio sanitario nazionale quando sono in gioco vite umane", ha dichiarato Johson davanti ai deputati, di fronte al malcontento di una parte del suo partito contraria a misure troppo restrittive, economicamente difficili da sostenere.



"Non è così che vogliamo vivere, ma è lo stretto sentiero che dobbiamo tracciare tra il danno socio-economico di un completo lockdown e il costo economico di un'epidemia fuori controllo", ha giustificato.

Intanto le autorità sanitarie hanno avvertito della preoccupante situazione negli ospedali. Il numero di ricoverati in ospedale con Covid-19 in Inghilterra è ora più alto di quando fu dichiarato il lockdown alla fine di marzo. Per aiutare il sistema sanitario, tre dei grandi ospedali da campo allestiti in piena emergenza in primavera, e da allora sospesi, hanno ricevuto l'indicazione di "mobilitarsi per le prossime settimane per essere pronti ad accogliere i pazienti se necessario", ha annunciato il direttore medico del servizio sanitario per l'Inghilterra, Stephen Powis.

Tuttavia le nuove restrizioni sono state accolte con ostilità degli amministratori locali nel nord dell'Inghilterra, che considerano insufficienti le misure di sostegno all'occupazione messe in atto dall'esecutivo e temono che il loro equilibrio finanziario venga messo a repentaglio. Preoccupata per un effetto "catastrofico" sulla vita notturna da misure "ingiuste e senza logica scientifica", la federazione dei bar e delle discoteche Ntia ha annunciato di volerla impugnare in tribunale.

Nella conferenza stampa con Johnson, il cancelliere dello Scacchiere, Rishi Sunak, ha presentato il piano di aiuti alle aziende che saranno penalizzate dalle nuove restrizioni. "Il programma di sostegno al lavoro proteggerà i posti di lavoro indipendentemente dal fatto che l'attività sia aperta o chiusa", ha dichiarato Sunak. "Se l'attività può aprire in sicurezza ma con una domanda ridotta o incerta, il governo sovvenzionerà direttamente i salari delle persone per riportarle al lavoro con orari più brevi anziché licenziarli", ha aggiunto. "Le imprese costrette a chiudere avranno due terzi dei salari coperti dal governo", ha inoltre annunciato. Il piano resterà in vigore sei mesi, fino alla prossima primavera.