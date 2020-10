New York perde un'altra icona. Chiude il Roosevelt Hotel

AGI - La crisi economica legata al coronavirus ha decretato la fine di un'altra icona di Manhattan: il Roosevelt Hotel ha annunciato la chiusura dal 31 ottobre. "A causa delle continue incertezze legate al Covid - ha spiegato un portavoce - i proprietari del Roosevelt Hotel hanno preso la difficile decisione di chiudere". I cinquecento dipendenti, a casa da marzo, verranno licenziati. L'annuncio segue quello dell'Hilton di Times Square e del Courtyard della catena Marriott a Herald Square, tutti costretti alla chiusura dalla crisi seguita alla pandemia.

Inaugurato il 22 settembre 1924 e intitolato in onore del presidente Theodore Roosevelt, l'hotel icona del lusso di Manhattan ha goduto per quasi un secolo il privilegio di essere al centro di tutto: sulla 45th East, a due passi da Gran Central Station, a cui era una volta collegato da un sottopassaggio, vicino a Times Square, il Moma, Central Park, allo storico negozio di camicie Brooks Brothers e ai grandi magazzini Saks.

Con le sue 1.015 camere, incluse 54 suite, arredate con mogano lavorato, il Roosevelt ha ospitato nei suoi 2.800 metri quadrati di sale migliaia di matrimoni, raccolte fondi, conferenze, cerimonie ebraiche del Bar Mitzvah. Qui l'ex presidente Barack Obama organizzo' la sua raccolta fondi e sempre qui sono state girate le scene di film come "Wall Street", "Presunto innocente" e "Malcom X" o la serie "Mad Men". Di proprietà della Pakistan International Airlines, l'hotel pochi mesi fa sembrava vicino a una svolta: a luglio era trapelata la notizia del possibile acquisto da parte di Donald Trump, ma non è mai stata confermata.

Il Roosevelt rimarrà nella storia come il primo hotel al mondo, nel 1947, a offrire un servizio speciale in più ai suoi ospiti: la presenza della tv in camera, un'idea che venne copiata nel giro di pochi anni da tutti i maggiori hotel, fino a diventare un oggetto comune. Conrad Hilton, fondatore della famosa catena di alberghi, acquisì l'hotel nel '43. Sebbene avesse anche il Plaza e il Waldorf Astoria, fece del Roosevelt la sua casa, risiedendo nella Presidential Suite.