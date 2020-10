Philadelphia come un set di Hitchcock: piovono dal cielo uccelli morti

AGI - Circa 1.500 uccelli sono stati trovati morti sui marciapiedi e i tetti di alcuni palazzi del centro di Philadelphia. Erano crollati dal cielo, dopo essersi schiantati sui grattacieli durante il volo migratorio. La scena agghiacciante, che ha ricordato a qualcuno il film 'Uccelli' di Alfred Hitchcock, si e' presentata sotto gli occhi degli addetti alla manutenzione delle strade.

Shocking news from the US, where skyscrapers killed 1,500 migrating birds in Philadelphia in a single night last week. Full story: https://t.co/d7Q2tSR5rc

Mercoledì, gli operatori ambientalisti erano stati chiamati dopo il ritrovamento di alcuni esemplari morti, giovedì ne erano stati trovati altri, ma questa mattina gli uccelli caduti dal cielo erano più di un migliaio. Soprattutto cuculi, usignoli e pettirossi americani.

"È un evento catastrofico - ha commentato al sito online del Philadelphia Inquirer, Stephen Maciejewski, che lavora come volontario in un'organizzazione ambientalista - l'ultima volta che era accaduta una cosa simile e' stata nel 1948".

