Appello del principe William: "Risolviamo il cambiamento del clima entro il 2030"

AGI - Appello del principe William a risolvere la crisi climatica entro il decennio per "non sacrificare tutto ciò che amiamo". L'appello è nel video trasmesso in occasione al "Countdown" del TED, evento in virtuale che ha riunito personalità di tutto il mondo compreso il Papa. Nel discorso registrato di 18 minuti, un breve estratto del quale èdisponibile su YouTube, il Duca di Cambridge sottolinea l'urgenza di unirsi per trovare soluzioni praticabili al riscaldamento globale.

"Gli obiettivi condivisi della nostra generazione sono chiari. Insieme dobbiamo proteggere e ripristinare la natura, purificare la nostra aria, far rivivere i nostri oceani, costruire un mondo senza sprechi e trovare una soluzione per porre fine (la crisi) al clima", esorta William. Il principe ha recentemente lanciato "Earthshot", un premio per individui, aziende, organizzazioni, governi, città e persino Paesi che propongono soluzioni praticabili alla crisi climatica.

Abbigliamento casual e un albero sullo sfondo

"Dobbiamo sforzarci di farlo durante questo decennio. Se avremo successo, entro il 2030 le nostre vite non saranno degradate e non dovremo sacrificare tutto ciò che amiamo. Al contrario, il nostro modo di vivere sarebbe più sano, più pulito, più intelligente e migliore per tutti", sottolinea il principe che indossa una camicia blu casual, davanti alla telecamera con un albero sullo sfondo.

Intitolata "Countdown", l'iniziativa è organizzata dalla piattaforma di conferenze TED, network specializzato nella diffusione di idee. Tra gli altri partecipanti all'evento sul clima anche il Papa, con l'obiettivo di evidenziare le azioni che possono essere intraprese a tutti i livelli per salvare il pianeta. La lista degli ospiti comprende anche la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, l'attivista Xiye Bastida, gli attori Priyanka Chopra e Chris Hemsworth e l'ex vicepresidente degli Stati Uniti Al Gore.