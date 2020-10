Biden conserva il vantaggio a doppia cifra su Trump, 54%-42%

AGI - A poco più di tre settimane dalle presidenziali Usa, il candidato democratico alla Casa Bianca, Joe Biden è in vantaggio di 12 punti a livello nazionale sul presidente, Donald Trump. Lo dice un sondaggio Washington Post-Abc, secondo il quale Biden è al 54%, contro il 42% di Trump. I sondaggi nazionali riflettono il voto popolare e non quello per la conquista dei 270 elettori necessari per la Casa Bianca.