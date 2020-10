Estero

Nel mondo quasi un milione e 70 mila morti dall'inizio della Pandemia

In Francia registrati oltre 26 mila nuovi contagi in 24 ore. Le nazioni che, invece, hanno registrato il maggior numero di nuove vittime sono gli Stati Uniti (938), l'India (926) e il Brasile (682). La titolare dell'Innovazione europea in isolamento