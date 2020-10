Record di spettatori per il duello tv tra Kamala Harris e Mike Pence

AGI - E' stato seguito da quasi 58 milioni di telespettatori (57,8) il dibattito tra i candidati alla vice presidenza degli Stati Uniti Mike Pence e Kamala Harris. Lo rileva Nielsen segnalando che si tratta del secondo dibattito tra i vice più seguito della storia della tv.

Il più guardato in assoluto fu quello tra Joe Biden e Sarah Palin nel 2008. Nel 2016 il duello in tv tra i numeri due Tim Kaine e Mike Pence venne seguito da 37,2 milioni di persone. In olre 37 milioni hanno guardato il primo round in tv tra i candidati alla presidenza Donald Trump e Joe Biden.