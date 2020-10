Il tribunale blocca il lockdown a Madrid, "viola libertà fondamentali"

La Corte Suprema spagnola ha interdetto per un anno e mezzo il presidente della Generalitat per aver affisso, in periodo elettorale, nastri gialli sugli edifici pubblici come segno di solidarietà nei confronti degli indipendentisti in carcere. Oltre che con Madrid, aveva rapporti pessimi sia con l'ala dura secessionista che con gli alleati dell'Erc