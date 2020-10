Kamala Harris sfida Mike Pence Scontro sulla gestione della pandemia

AGI - "La risposta al coronavirus dell'amministrazione di Donald Trump è stata la più fallimentare" della storia Usa. "No, non è vero che abbiamo fallito, lo prova che ci sarà un vaccino in meno di un anno. Non si gioca con le vite umane". Con il tema della pandemia, è entrato subito nel vivo il tanto atteso dibattito in tv (moderato da Susan Page di Usa Today, prima giornalista della carta stampata a gestire un duello presidenziale dal 1976) tra la sfidante democratica Kamala Harris e il vice presidente Mike Pence.

Forse galvanizzata dall'esito del sondaggio di Morning Consult-Politico (con un 43% di elettori americani pronti a scommettere su una sua vittoria al duello), la candidata dem è partita in quarta accusando il governo Trump di aver tenuto nascosta la verità sulla letalità del coronavirus, di aver minimizzato la gravità dei fatti e di essersi mosso con incompetenza. Pence, che ha rassicurato la popolazione americana sul fatto che si stiano producendo già milioni di dosi del vaccino, ha spiegato che "la salute è al primo posto. per questa amministrazione. State minando la fiducia dell'opinione pubblica nel vaccino" anti Covid.

Pence ha quindi ricordato che Trump, di fronte ai primi cinque casi di contagio, ha avuto il coraggio di chiudere gli ingressi dalla Cina, incassando la beffarda reazione di Joe Biden. Pence, invitato dalla moderatrice del dibattito ad essere rispettoso nei confronti della sfidante, ha poi difeso l'organizzazione dell'evento per la nomina di Amy Coney Barrett alla Corte Suprema nel giardino delle Rose che passerà alla storia come il "Covid Party" per i contagi che ne sono derivati. "Era all'aperto", ha dichiarato e molti partecipanti avevano fatto il test.