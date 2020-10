In Germania 4 mila casi di Covid in un giorno, mai così tanti da aprile

AGI - In Germania si sono registrati oltre 4 mila casi di Covid-19 in un solo giorno: è la prima volta da aprile. Secondo l'istituto Robert Koch, che fornisce ogni giorno i dati ufficiali, in tutto i casi confermati in Germania sono oltre 311 mila, 4.058 in un solo giorno. La soglia di 4 mila era stata superata l'ultima volta lo scorso 11 aprile, in piena fase di lockdown. In tutto, i decessi sono invece 9.582.

Ieri i "laender" hanno concordato restrizioni dei viaggi e il divieto di soggiorno per chi arriva da zone a rischio. Quando il tasso di incidenza del virus supera i 50 casi ogni 100 mila persone in una settimana, vengono stabilite le zone rosse: questo accade in alcuni quartieri di Berlino, a Brema e in alcune circoscrizioni del Nord Ovest e vicino a Stoccarda. A Berlino, bar e ristoranti devono chiudere dalle 23 alle 6 a partire da sabato e fino a fine mese.