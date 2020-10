Nei sondaggi, Biden è avanti di 14 punti su Trump

AGI - Il presidente Usa, Donald Trump, registra la sua peggiore performance in un sondaggio dall'inizio dell'anno, in una rilevazione Wall Street Journal/Nbc News. Biden, il rivale democratico, è avanti il presidente di 14 punti, 53% a 39%, in un sondaggio realizzato tra gli elettori registrati due giorni dopo il dibattito televisivo tra i due ma prima che si scoprisse che Trump era rimasto contagio dal Covid-19.