Nuovo video di Trump: "Sto molto meglio, il vero test sarà nei prossimi giorni"

Donald Trump è comparso in un nuovo video postato su Twitter in cui ha anticipato l'intenzione di tornare al più presto al lavoro per "riprendere la campagna elettorale da dove è stata interrotta", ma ha anche avvertito che "i prossimi giorni saranno il vero test".

"Le terapie che sto assumendo e altre che arriveranno sono miracolose" ha detto il presidente parlando dal Walter Reed Hospital dove è ricoverato da ieri con il Covid. "Comincio a sentirmi bene, credo che il vero test sarà nei prossimi giorni, vedremo cosa succederà nei prossimi due giorni".

In camicia bianca, senza cravatta e giacca blu, seduto a un tavolo con alle spalle la bandiera americana e il vessillo presidenziale, Trump ha voluto ringraziare "gli americani e i leader di tutto il mondo che hanno manifestato la loro solidarietà".

"Non mi sentivo molto bene" ha detto il Presidente in apertura del suo messaggio, "ora sto molto meglio, devo tornare in pista al più presto perché abbiamo del lavoro da fare. Abbiamo fatto grandi cose finora, ma altre sono da fare per rendere l'America di nuovo grande".

"Voglio ringraziare per tutto il sostegno che ho avuto, che ho visto in tv e ho letto, da parte degli americani" ha detto, "un consenso bipartisan che apprezzo molto". "Non ho avuto scelta perché non volevo restare alla Casa Bianca chiuso in una stanza senza poter vedere né parlare con nessuno" ha aggiunto, "voglio essere in prima linea: questa è l'America, questa è la nazione più grande e potente del mondo: io non potevo limitarmi a stare chiuso in una stanza e aspettare che succedesse quello che doveva succedere. Un leader deve affrontare i problemi. Dovevo fare qualcosa e questo è quello che andava fatto".

Trump ha anche daro informazioni sulle condizioni della moglie, Melania. "La first lady sta molto meglio" ha detto, "voglio tessere le lodi per il rispetto e l'amore che ha per il nostro Paese (Melania è di origine slovena, ma naturalizzata americana, ndr)". Il presidente ha anche fatto dell'ironia dicendo che Melania "come forse sapete è un po' più giovane di me (i due si levano 24 anni, ndr) e questo la aiuta ad affrontare meglio il virus". Per la prima volta dopo molto tempo, Trump non si è riferito al Covid chiamandolo 'China virus': "Questo coronavirus o comunque vogliate chiamarlo", ha detto.