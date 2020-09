Usa 2020: Casa Bianca, Trump pensa di aver vinto dibattito

AGI - Il presidente Usa, Donald Trump, "era di buon umore" dopo il dibattito con il rivale democratico, Joe Biden, e pensava di aver vinto per aver condotto la battaglia che "gli americani volevano vedere". Lo ha detto all'emittente Fox la portavoce della Casa Bianca, Kayleigh McEnany, sottolineando che Trump ha messo alla prova Biden come non fanno i media.