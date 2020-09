Trump: "Su gestione pandemia mi do 10 e lode in pagella"

AGI - Il presidente americano, Donald Trump, si dà "10 e lode" per la risposta alla pandemia di Covid-19 ma "solo la sufficienza" nelle "relazioni pubbliche". Lo ha dichiarato in un'intervista a Fox News. "Stiamo girando pagina sulla pandemia. Abbiamo fatto un lavoro fenomenale, non solo buono. Cosa diversa sulle pubbliche relazioni ma questo perché ci sono fake news. Non puoi convincerli di nulla, sono dei falsi", ha spiegato il capo della Casa Bianca che se la prende con i giornalisti. "Sulle pubbliche relazioni, mi do una D... ma sul lavoro in sé abbiamo preso A+ (10 e lode) con i ventilatori e ora sui vaccini che sono avanti anni rispetto alla tabella di marcia", ha insistito Trump.

In un comizio in Ohio ha poi sminuito la portata della diffusione della malattia. "Colpisce le persone anziane con problemi di cuore e altri problemi di salute", ha spiegato. "Praticamente nessuno tra i giovani", ha aggiunto.