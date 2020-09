Il Cdc si corregge, su Covid per via aerea bozza online per errore

AGI - Retromarcia dei Cdc Usa, che hanno fatto sapere che le indicazioni secondo le quali il coronavirus si trasmette principalmente per via aerea è stata "postata per errore" sul sito web. Il documento è stato rimosso dal sito, dove ora appaiono le indicazioni pubblicate in precedenza, prima della revisione.

"Era una bozza delle modifiche proposte postata per errore", hanno spiegato i Centri americani per il controllo e la prevenzione delle malattie (Cdc).

La guida adesso on-line spiega: "Si pensa che il virus si diffonda principalmente da persona a persona." Essa menziona il virus "può essere diffuso in altri modi", ma non menziona il fatto che si diffonda per via aerea.

L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha emesso un avvertimento a luglio, dicendo che il coronavirus potrebbe essere diffuso attraverso persone che parlano, cantano e urlano dopo che centinaia di scienziati hanno pubblicato una lettera che lo esortava a farlo.