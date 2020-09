Spedito a Trump un pacco con la ricina. Indagano Fbi e servizi segreti

AGI - Un pacco contenente ricina velenosa indirizzato al presidente Usa, Donald Trump, è stato intercettato dalle forze dell'ordine all'inizio di questa settimana. Lo riferisce la Cnn, citando due funzionari delle forze dell'ordine. Due test hanno confermato la presenza della sostanza letale per l'uomo. Tutta la posta indirizzata alla Casa Bianca viene smistata e controllata in una struttura esterne. Indagano l'Fbi e i servizi segreti. Secondo quanto riferito da una fonte dell'amministrazione, il pacco sarebbe stato spedito dal Canada. Al momento non si hanno notizie di arresti.