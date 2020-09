Da domenica negli Usa sarà vietato scaricare WeChat e TikTok 

Stop a TikTok negli Usa dal 20 settembre: il Dipartimento del Commercio Usa ha deciso di vietare a chi si trova negli Stati Uniti di scaricare la popolare app di messaggistica di proprietà cinese WeChat e anche l'app di condivisione video TikTok a partire da domenica.

In diverse occasioni, anche di recente Trump ha detto cheTikTok, una delle app che più è cresciuta negli ultimi anni, rappresenta una "minaccia" per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti; e all'inizio di agosto, ha lanciato un ultimatum a TikTok, che accusa di spionaggio industriale per conto di Pechino, dando tempo alla sua casa madre, ByteDance, fino al 20 settembre, per vendere TikTok sul suolo americano a una società "made in Usa". Ma l'accordo tra ByteDance ed Oracle non è stato ancora concluso e Trump comunque vuole che la maggioranza rimanga in mano statunitense.

TikTok ha già reagito, assicurando di aver presentato tutte le garanzie per rispettare la sicurezza degli utenti americani. "Non siamo d'accordo con la decisione del Dipartimento del Commercio e siamo delusi dal fatto che stia bloccando i download di nuove applicazioni da domenica e vietando l'uso dell'applicazione TikTok negli Stati Uniti dal 12 novembre", ha detto un portavoce.