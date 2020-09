In autunno risaliranno i contagi e aumenteranno i morti. La fosca previsione dell'Oms

AGI - L'Organizzazione Mondiale della Sanità prevede che l'Europa vedrà un aumento del numero giornaliero di morti di Covid-19 in ottobre e novembre. I casi in Europa sono aumentati notevolmente nelle ultime settimane, soprattutto in Spagna e Francia. Più di 51.000 nuovi casi sono stati segnalati solo venerdì nei 55 paesi monitorati dall'Oms Europa, che secondo l'organizzazione è più del picco più alto di aprile.

"Diventerà sempre più dura. In ottobre, novembre, vedremo più mortalità", ha detto il direttore dell'Oms Europa Hans Kluge. Anche se il continente sta vivendo un'impennata di casi, il numero di morti è rimasto relativamente stabile. Ma si prevede che la ripresa porterà ad un aumento dei decessi quotidiani, ha detto l'Oms. "È un momento in cui i Paesi non vogliono sentire questa brutta notizia, e lo capisco", ha detto Kluge all'AFP in un'intervista, sottolineando di voler inviare il "messaggio positivo" che la pandemia "finirà, in un momento o nell'altro".

Gli oltre 50 stati membri dell'Oms Europa stanno organizzando un incontro online per discutere la loro risposta al nuovo coronavirus e concordare la loro strategia complessiva quinquennale. Tuttavia Kluge ha lanciato un avvertimento a coloro che credono che lo sviluppo di un vaccino metterà fine alla pandemia. "Ho sentito dire per tutto il tempo: 'Il vaccino sarà la fine della pandemia'. Certo che no", ha detto il belga.

"Non sappiamo nemmeno se il vaccino aiuterà tutti i gruppi della popolazione. Stiamo ricevendo alcuni segnali ora che ci aiuteranno per un gruppo e non per l'altro", ha detto. "E poi, se dovessimo ordinare altri vaccini, che incubo logistico! La fine della pandemia è il momento in cui noi, come comunità, impareremo a convivere con questa pandemia. E dipende da noi e questo e' un messaggio molto positivo", ha detto.

Rischio di politicizzare gli interventi

Kluge avverte che gli approcci stanno diventando troppo politicizzati e ha detto che è importante che la risposta sia basata "su dati epidemiologici e di salute pubblica". Ha anche difeso le autorità che negli ultimi mesi hanno esitato ad imporre e ad allentare le misure in quanto si trovano ad affrontare una nuova malattia. "L'Oms è stata biasimata più volte, ma comunicare su qualcosa che non si conosce veramente è molto molto difficile", ha detto Kluge.

Con il progredire della ricerca, la conoscenza del virus rimane imperfetta, il che significa che le decisioni devono essere prese con un quadro incompleto. "In un certo numero di paesi vediamo che la politica sovrascrive gli scienziati e anche in un certo numero di altri paesi vediamo che la gente dubita della scienza, il che è molto pericoloso", ha detto Kluge.

Nei paesi coperti dall'Oms Europa, il numero di morti giornaliere è rimasto all'incirca allo stesso livello dall'inizio di giugno, con circa 400-500 morti al giorno legate a Covid-19, secondo i dati dell'agenzia. Nonostante la tendenza preoccupante, le risposte ora non dovrebbero essere le stesse di quelle adottate in inverno e all'inizio della primavera.

"A febbraio prendevamo di mira la società... ora prendiamo di mira il virus", ha detto Kluge, aggiungendo che le misure potrebbero ora essere imposte a livello più locale. "Se abbiamo un buon sistema di sorveglianza dovremmo essere in grado di controllarlo a livello locale e poi, in un paio di settimane, rilassarci di nuovo", ha detto Kluge.