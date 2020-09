Appelli a boicottare Netflix per il film Cuties

AGI - Migliaia di persone hanno lanciato un appello a boicottare Netflix per aver distribuito il film francese 'Mignonnes' con il titolo inglese 'Cuties', 'carine'. La piattaforma è accusata dai suoi detrattori di ritrarre nella locandina le giovani protagoniste in modo sessualizzato.e di proporre una scena con balli con ragazzine di 11 anni giudicati inopportuni. L'hashtag #cancelnetflix è diventato virale e il titolo della società è crollato in borsa perdendo 9 miliardi di dollari in un giorno.