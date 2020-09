Accordo di pace tra Israele e Bahrein, l'annuncio di Trump e Netanyahu 

AGI - Dopo gli Emirati arabi, anche il Bahrein normalizza i rapporti con Israele. "Un'altra svolta storica oggi! I nostri grandi amici di Israele e del Bahrein hanno concordato un accordo di pace, il secondo Paese arabo a fare pace con Israele in 30 giorni", ha twittato Donald Trump, dopo l'intesa. Il premier israeliano, Benjamin Netanyahu, ha confermato l'accordo con il piccolo Paese del Golfo Persico a maggioranza sciita ma retto da una monarchia sunnita alleata di Riad e Washington: "Cittadini di Israele, sono commosso di potervi dire che questa sera un altro accordo di pace con un altro Paese arabo, il Bahrain. Questo accordo si aggiunge alla storica pace con gli Emirati Arabi Uniti", ha affermato Netanyahu. "E' una nuova era di pace", ha assicurato il premier nel suo messaggio. "La pace in cambio della pace. L'economia in cambio dell'economia. Abbiamo investito nella pace per molti anni e adesso la pace investe in noi. Porterà con sè grandi investimenti nella economia di Israele". Netanyahu ha ringraziato Trump: "Questi accordi sono il frutto di un gran lavoro dietro le quinte, ma si sono realizzati grazie all'aiuto importante del nostro amico, il presidente degli Stati Uniti, il presidente Trump".